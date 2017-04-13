PATTAYA SONGKRAN WAN LAI FESTIVAL

Wan Lai Naklua Festival 2017
Date: 18 April 2017, Tuesday
Venue: Lan Pho Naklua
Wan Lai Pattaya Festival 2017
Date: 19 April 2017, Wednesday
Venue: Chaimongkol Royal Temple
Kong-Khaw Pattaya Festival 2017 (Rice Piling Festival)
Date: 20 April 2017, Thursday
Venue: Lan Pho Naklua Public Park and Nongyai Temple
Activities:
Partake in various activities around Naklua, Wat Chaimongkol and South Pattaya like alms-giving ceremony, other religious rituals, folk entertainment, folk games and water splashing.
For more information:
Pattaya City Contact Center 1337